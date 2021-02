Le producteur de jeux pour ordinateurs EA, bien connu entre autres pour ses jeux de foot FIFA, rachète son homologue mobile Glu Mobile pour 2,1 milliards de dollars.

Glu Mobile a développé notamment des versions mobiles des jeux de tir Call of Duty, du classique des puzzles Lemmings et de la série skateboard Tony Hawk. L'entreprise est également à l'initiative de l'appli populaire Kim Kardashian: Hollywood, où les joueurs doivent devenir riches et connus le plus rapidement possible. Des titres tels Design Home, Covet Fashion et MLB Tap Sports Baseball sont à mettre également au compte de l'écurie Glu. En ajoutant cette gamme à la sienne, EA atteindra d'un coup, à l'entendre, un public nettement plus vaste.

Le directeur d'EA, Andrew Wilson, envisage un avenir doré pour les jeux électroniques mobiles. 'Le mobile poursuit sa croissance de principale plate-forme de jeu au monde et avec l'ajout des jeux et du talent de Glu, nous allons doubler la taille de notre entreprise mobile', insiste-t-il.

EA, elle-même bien connue pour son jeu de tir Battlefield, son jeu de course Need for Speed et The Sims, envisage grâce à ce rachat aussi des opportunités supplémentaires sur le plan du développement de nouveaux jeux. En absorbant Glu, EA accueille plus de cinq cents développeurs de jeu en sus.

