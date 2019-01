Eindhoven aura la première fabrique de béton en 3D d'Europe

La ville néerlandaise pourra du reste s'enorgueillir cette année d'une primeur mondiale avec la première maison en béton issue d'une imprimante 3D. Il s'agira d'une maison de plain-pied, mais les quatre habitations suivantes auront, elles, des étages.

Les quatre entreprises impliquées, la ville d'Eindhoven et la Technische Universiteit Eindhoven entendent aussi utiliser l'imprimante 3D pour produire des passerelles en béton pour les vélos. Une passerelle de ce genre a du reste déjà été installée en octobre 2017 dans la ville brabançonne de Gemert, également une primeur mondiale. L'imprimante 3D à béton va véritablement bouleverser le secteur de la construction, selon les parties prenantes susmentionnées.

L'imprimante 3D permet de réaliser aisément toutes sortes de formes qui demanderaient pas mal de travail en mode de construction classique. La construction gagne ainsi en vitesse d'exécution et est en outre plus respectueuse de l'environnement. En Belgique aussi, on est favorable à cette technologie: la Confédération de la Construction a ainsi présenté, il y a quelques mois, une imprimante 3D à béton révolutionnaire lors d'un salon.