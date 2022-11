L'opérateur alternatif EDPnet a demandé temporairement une protection contre ses créanciers. Mais l'entreprise n'est cependant pas en train de faire faillite. Ses services internet ne sont pas non plus menacés pour le moment.

Data News a appris qu'EDPnet NV/SA a sollicité le 31 octobre une protection contre ses créanciers, ce qui a été confirmé par l'entreprise. Il est question d'une réorganisation judiciaire à l'amiable. Il s'agit là de la forme la 'plus faible' de protection contre les créanciers.

Concrètement, la protection court jusqu'au 15 décembre. Cette procédure équivaut à une sorte de sursis à l'égard d'un ou de plusieurs créancier(s). Une source proche de la procédure révèle à Data News qu'il n'est absolument pas question d'une faillite imminente et que pour cette raison, aucun repreneur n'est recherché.

EDPnet existe depuis 1999 et est l'un des derniers 'petits' opérateurs internet sur le marché grand public. L'opérateur utilise à cette fin le réseau VDSL et la fibre optique de Proximus, mais il n'appartient pas à cette dernière entreprise, contrairement à Scarlet ou à Mobile Vikings. Malgré sa position, l'entreprise propose depuis des années déjà l'internet fixe à un coût moindre que Proximus, Telenet ou Orange.

La situation actuelle chez EDPnet NV/SA n'impacterait pas les clients et leur accès à internet.

Des filiales du propriétaire déclarées en faillite

En même temps que la demande de protection d'EDPnet NV/SA contre les créanciers, on apprend que plusieurs entreprises du propriétaire d'EDPnet, Philip Deutz, sont déclarées en faillite. L'une d'elles pourrait même à terme compliquer le bon fonctionnement de la firme.

Ces entreprises s'appellent EDP Admin BV, EDP Systems C et T NV, Talessa BV et Clancy BV. Elles ont été déclarées en faillite le 31 octobre. Du point de vue juridique, ce ne sont pas là des filiales ou des entreprises-soeurs d'EDPnet NV/SA, et elles n'ont donc pas de lien direct avec cette dernière. Mais ce sont des entreprises du propriétaire d'EDPnet, Philip Deutz. Tout comme EDPnet NV/SA, elles ont la même adresse, à savoir Landeghemstraat à Sint-Niklaas, à l'exception de Talessa BV qui est établie à Diegem.

Dans la pratique, ces entreprises sont cependant reliées entre elles. Le site web de Talessa s'ouvre sur celui d'EDPnet. Data News a aussi appris que Clancy BV contient des actifs d'EDPnet. Or cette entreprise a été déclarée en faillite. Un recours a déjà été introduit là-contre, selon la curatrice Marga Pieters qui s'est confiée à notre rédaction.

Data News a appris qu'EDPnet NV/SA a sollicité le 31 octobre une protection contre ses créanciers, ce qui a été confirmé par l'entreprise. Il est question d'une réorganisation judiciaire à l'amiable. Il s'agit là de la forme la 'plus faible' de protection contre les créanciers.Concrètement, la protection court jusqu'au 15 décembre. Cette procédure équivaut à une sorte de sursis à l'égard d'un ou de plusieurs créancier(s). Une source proche de la procédure révèle à Data News qu'il n'est absolument pas question d'une faillite imminente et que pour cette raison, aucun repreneur n'est recherché.EDPnet existe depuis 1999 et est l'un des derniers 'petits' opérateurs internet sur le marché grand public. L'opérateur utilise à cette fin le réseau VDSL et la fibre optique de Proximus, mais il n'appartient pas à cette dernière entreprise, contrairement à Scarlet ou à Mobile Vikings. Malgré sa position, l'entreprise propose depuis des années déjà l'internet fixe à un coût moindre que Proximus, Telenet ou Orange.La situation actuelle chez EDPnet NV/SA n'impacterait pas les clients et leur accès à internet.En même temps que la demande de protection d'EDPnet NV/SA contre les créanciers, on apprend que plusieurs entreprises du propriétaire d'EDPnet, Philip Deutz, sont déclarées en faillite. L'une d'elles pourrait même à terme compliquer le bon fonctionnement de la firme.Ces entreprises s'appellent EDP Admin BV, EDP Systems C et T NV, Talessa BV et Clancy BV. Elles ont été déclarées en faillite le 31 octobre. Du point de vue juridique, ce ne sont pas là des filiales ou des entreprises-soeurs d'EDPnet NV/SA, et elles n'ont donc pas de lien direct avec cette dernière. Mais ce sont des entreprises du propriétaire d'EDPnet, Philip Deutz. Tout comme EDPnet NV/SA, elles ont la même adresse, à savoir Landeghemstraat à Sint-Niklaas, à l'exception de Talessa BV qui est établie à Diegem.Dans la pratique, ces entreprises sont cependant reliées entre elles. Le site web de Talessa s'ouvre sur celui d'EDPnet. Data News a aussi appris que Clancy BV contient des actifs d'EDPnet. Or cette entreprise a été déclarée en faillite. Un recours a déjà été introduit là-contre, selon la curatrice Marga Pieters qui s'est confiée à notre rédaction.