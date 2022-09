edpnet augmente la vitesse de ses abonnements à la fibre optique. Les clients peuvent désormais bénéficier d'1 Gbps en download et de 500 Mbps en upload.

ednet est l'un des rares opérateurs alternatifs à proposer l'internet fixe sur les réseaux VDSL et à fibre optique de Proximus. Les utilisateurs de la fibre optique se voient à présent proposer des vitesses plus élevées.

Jusqu'à 150 Mbps

Concrètement, la vitesse de téléchargement de Fiber XS (35,95 euros par mois) et de Fiber Small Business (45,95 euros par mois) passe de 110 à 150 Mbps. Quant à la vitesse d'upload, elle grimpe de 10 à 50 Mbps. Fiber XL (500 Mbps down, 100 Mbps up pour 45,95 euros par mois) ne subit pas de changement.

Jusqu'à 1 Gbps

Si vous souhaitez tirer le maximum de la connexion internet, vous pouvez à présent aussi opter pour Fiber Pro (65,95 euros par mois). Tout comme Fiber XL, il offre 500/100 Mbps, mais moyennant un supplément de 20 euros par mois (85,95 euros mensuels), vous obtenez 1 gigabit par seconde en téléchargement et 500 Mbps en upload, conjointement avec une adresse IP fixe et 4 Go de backup. Les nouvelles vitesses sont directement disponibles.

