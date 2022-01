L'opérateur alternatif augmente les prix de ses abonnements d'un euro par mois. Il s'agit là de la première hausse de prix en plus de dix ans appliquée par l'entreprise.

A partir du 1er mars, tous les abonnements seront majorés d'un euro chez Edpnet. Pour l'offre à la consommation, cette hausse s'entend TVA incluse, alors que pour les abonnements professionnels, c'est hors TVA. C'est ainsi que l'abonnement VDSL XS le plus abordable de 24,95 euros par mois passera à 25,95 euros. Et le plus coûteux (Fiber Pro) passera de 64,95 à 65,95 euros. Les coûts d'installation seront désormais aussi un rien plus élevés.

Abonnements à la consommation

Type d'abonnement Ancien prix de l'abonnement Nouveau prix de l'abonnement VDSL XS €24,95 €25,95 VDSL XL €34,95 €35,95 FIBER XS €34,95 €35,95 FIBER XL €44,95 €45,95

Abonnements professionnels

Type d'abonnement Ancien prix de l'abonnement Nouveau prix de l'abonnement VDSL SMALL BUSINESS €44,95 €45,95 VDSL PRO €64,95 €65,95 FIBER SMALL BUSINESS €44,95 €45,95 FIBER PRO €64,95 €65,95

Pour justifier l'augmentation de ses prix, l'entreprise évoque les coûts croissants du réseau, du personnel et de l'énergie. 'S'il n'en tenait qu'à moi, nos prix ne grimperaient jamais. Mais nous devons nous aussi payer nos factures. Il arrive donc parfois - très rarement - que nous y soyons contraints', déclare le COO Joachim Slabbaert.

Edpnet est l'un des rares opérateurs alternatifs en Belgique. L'entreprise propose l'internet fixe via VDSL et le réseau à fibre optique de Proximus. Elle y ajoute des abonnements mobiles.

La hausse des prix est cependant relative. Alors que certains acteurs en vue augmentent leurs tarifs quasiment chaque année, il s'agit pour Edpnet d'une première depuis 2011. L'entreprise insiste aussi sur le fait qu'elle espère en rester là. 'Je croise les doigts pour que nous puissions garder nos prix stables durant les 10 prochaines années', conclut Slabbaert.

