Après trois vols réussis sur Mars, le quatrième décollage prévu du mini-hélicoptère Ingenuity a échoué. L'appareil sans équipage de quasiment deux kilos n'a cette fois pas pu quitter le sol de la planète rouge, comme l'a annoncé l'organisation aéronautique américaine NASA.

Le problème est à présent examiné car l'objectif est d'effectuer une nouvelle tentative très rapidement, selon la NASA. Le quatrième vol devrait être plus long et plus rapide que les trois précédents. La NASA prévoit une durée de quasiment deux minutes, une vitesse de 3,5 mètres à la seconde et une distance plus de deux fois plus longue.

L'Ingenuity (ingénieux) a marqué l'histoire la semaine dernière en étant le premier appareil à effectuer un vol sur une autre planète que la Terre. Ce premier vol dura quarante secondes.

On s'attend à ce que l'Ingenuity puisse voler à cinq reprises environ, chaque fois quelques centaines de mètres plus loin. Si la technologie semble bien fonctionner, les hélicoptères pourraient aider à explorer beaucoup plus rapidement des destinations extra-terrestres.

