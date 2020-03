Wouter Vanderheere quitte la plate-forme de comparaisons financières TopCompare pour rejoindre l'entreprise malinoise Virteo.

Virteo existe depuis 2013 et propose une plate-forme SaaS de recouvrement de factures impayées. L'entreprise a été créée notamment par Karel Vanderheyden, qui l'a également dirigée. Ce dernier restera dans le conseil d'administration et se focalisera sur la croissance de la firme en Belgique, mais ensuite aussi dans le reste de l'Europe.

"Wouter a rapidement réalisé avec TopCompare une phénoménale croissance dans le secteur financier conservateur. Nous voulons capitaliser sur cette expérience, afin de poursuivre notre progression au niveau national, puis international", explique Vanderheyden dans un communiqué.

Vanderheere a fondé TopCompare.be, une plate-forme de comparaison de produits financiers. Il a créé l'entreprise en 2015. Chez TopCompare, Vanderheere sera remplacé par Quentin Denis, qui est le directeur IT de l'entreprise depuis deux ans.

