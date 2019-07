eBay, l'un des premiers magasins en ligne, va créer des 'fulfillment centers' pour pouvoir assurer des livraisons plus rapides. L'entreprise a emprunté cette idée de son concurrent Amazon.

eBay va lancer ses propres entrepôts, afin de pouvoir livrer plus rapidement. Tout comme Amazon le fait depuis assez longtemps déjà, eBay demandera à ses vendeurs de stocker leurs marchandises dans les entrepôts, afin que lors d'une commande, elles puissent être fournies directement au client. Le service, appelé Managed Delivery, sera lancé en 2020 aux Etats-Unis.

Le géant de l'e-commerce eBay débuta comme un site de vente aux enchères. Il est aujourd'hui encore et toujours principalement une plate-forme, qui met en contact vendeurs et clients potentiels, mais désormais aussi vendeurs de 'nouveaux' produits. Ces vendeurs devront certes encore et toujours assurer eux-mêmes la livraison des marchandises. Avec Managed Delivery, eBay veut à présent reprendre le contrôle d'une partie de la logistique. Les entrepôts prépareront les commandes, les conditionneront et les expédieront, tandis que les vendeurs eux-mêmes contrôleront leur stock.