En rachetant le groupe wallon Procsima, Easi étend encore ses activités en matière de sécurité IT. Plus tôt cet automne, elle avait aussi repris Switchpoint

Easi continue d'effectuer régulièrement des emplettes. Procsima, située à Mont-Saint-Guibert, existe depuis 2015 et a été fondée par Christophe Celio et Frédéric Gelissen. L'entreprise se focalise sur la protection contre les attaques tant extérieures qu'intérieures.Pour Easi, il s'agit là, après Switchpoint, du deuxième rachat lié à la cybersécurité. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, mais Easi déclare quand même avoir cette année déjà investi neuf millions d'euros dans la cybersécurité, à savoir le rachat des deux entreprises et les activités déjà existantes, comme le développement de l'outil interne BlueHorn.En tout, soixante personnes travaillent aujourd'hui pour la sécurité IT chez Easi.