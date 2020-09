La firme de services ICT belge EASI poursuit ses emplettes. Elle rachète cette fois l'intégrateur IBM Helvoirt Automatisering situé aux Pays-Bas.

Helvoirt Automatisering est spécialisée dans la technologie IBM, plus spécialement dans l'amélioration des processus d'entreprise et l'automatisation dans les environnements IBM. Dans le cadre de ce rachat, Rudi van Helvoirt, CEO de l'entreprise, restera à bord en tant que directeur technique. "Nous avons trouvé en EASI un partenaire fiable qui partage notre vision", affirme Rudi van Helvoirt. "Nous envisageons dès lors l'avenir avec une très grande confiance."

Les services de l'entreprise se poursuivront sous pavillon EASI. Pour les clients, la continuité des services reste totalement assurée. En raison de l'augmentation de grandeur d'échelle, ils auront aussi directement accès à davantage de services.

EASI est en train de croître progressivement depuis un certain temps déjà, y compris aux Pays-Bas, où l'entreprise cible surtout la sécurité, les nuages et l'infrastructure pour environnements IBM et VMware. Ce nouveau rachat s'inscrit aussi dans ce contexte."L'expertise d'Helvoirt Automatisering en technologies IBM représente un excellent complément pour nos services", déclare Thomas Van Eeckhout, CEO d'EASI, à ce propos dans un communiqué de presse.

En même temps que le rachat, l'entreprise annonce l'acquisition de nouveaux bureaux pour les collaborateurs d'EASI Nederland. Le personnel d'Helvoirt déménagera lui aussi dans ces nouveaux bureaux ultérieurement ce mois-ci.

