Easi effectue son troisième rachat en six mois. Switchpoint est en effet la toute nouvelle acquisition de cette entreprise.

Switchpoint se focalise sur la sécurité IT. Elle occupe une dizaine de personnes et existe depuis 2006. Pour Easi, ce rachat lui permettra d'élargir ses activités de sécurité.

Cette vente va aussi de pair avec un déménagement dans la région gantoise. Aujourd'hui, Switchpoint se trouve à Drongen, mais elle rejoindra à terme les installations d'Easi à Zwijnaarde.

'Ce rachat s'inscrit dans notre ambition de devenir un acteur qui donne le ton dans le paysage belge de la cybersécurité', déclare Thomas Van Eeckhout, CEO d'Easi. 'Nos deux entreprises disposent de compétences étoffées dans différents domaines de la cybersécurité, ce qui nous permettra de réaliser de nombreuses synergies pour nos clients. Notre expertise combinée nous garantira une position encore plus solide sur le marché.'

Switchpoint est dirigée par Michel Nys, qui affirme que son entreprise pourra mieux exploiter ses capacités dans le giron d'Easi. 'En tant que petite entreprise, nous manquons parfois de puissance pour faire valoir notre expertise. En faisant partie d'un plus grand groupe avec une approche RF d'avant-garde, nous pourrons faire progresser nos équipes plus rapidement, et nos collaborateurs pourront évoluer encore davantage dans leur domaine.'

Avec ce rachat, Easi occupe aujourd'hui 480 personnes. L'entreprise caresse déjà l'ambition d'avoir d'ici 2025 pas moins de 500 personnes à son service, tout en s'attendant à dépasser peut-être ce cap cette année encore.

