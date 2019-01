EASI investit dans son cloud

L'entreprise disposait déjà de deux centres de données situés à Machelen et Gand, mais elle va à présent en ajouter un troisième à Gembloux. Ce sera plus précisément le centre de données d'Engie Cofely, où EASI acquerra quatre armoires (racks) dans un premier temps. Après la migration des clients de l'entreprise Into IT rachetée en 2017, ce nombre passera à huit avec des possibilités d'extension supplémentaires.

L'investissement sera surtout consacré à l'élargissement de la solution 'cloud' Cloud2be d'EASI. EASI conclura un partenariat avec Arcadiz, investira dans des équilibreurs de charges de commutateurs F5 et 'back-end' d'Arista (HPE).

En même temps, l'entreprise annonce qu'elle a décroché en décembre avec cloud2be un certificat ISO 270001. Il s'agit d'une norme de sécurisation de l'information.