Dyson déplace son siège social du Royaume-Uni vers Singapour,

Le groupe créé et possédé par l'inventeur britannique James Dyson a provoqué la surprise en évoquant, dans le cadre de ses résultats annuels, le transfert de son QG dans la cité-Etat d'Asie du Sud-Est.

"Afin de refléter l'importance croissante de l'Asie dans notre développement, nous avons décidé d'y relocaliser le siège social de Dyson", a expliqué l'entreprise, connue pour ses aspirateurs sans fil, sèches mains et purificateurs d'air et qui développe depuis plus de quatre ans une voiture électrique, dont le lancement est prévu pour 2021.

Lors d'une conférence téléphonique, le directeur général du groupe, Jim Rowan, a précisé que le déplacement du siège n'avait "rien à voir avec le Brexit", le départ du Royaume-Uni de l'UE prévu fin mars n'ayant "aucune conséquence" sur l'activité du groupe principalement implanté au Royaume-Uni et en Asie du Sud-Est.

M. Rowan a aussi assuré que la répartition des impôts payés par Dyson ne changerait que de "façon négligeable". Il a précisé que le choix de Singapour s'appuyait sur "les opportunités qui s'ouvrent" pour Dyson en Asie. Le groupe y dispose déjà de toute sa présence manufacturière et d'une partie de ses centres de recherche et développement. Il y a réalisé en outre la majorité de ses ventes, que ce soit sur ses gros marchés en Chine, Japon et Corée du Sud ou, plus récemment, en Inde et en Thaïlande