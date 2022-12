Le fournisseur IT Dustin va proposer au Benelux de l'équipement réseautique d'occasion de Cisco avec le support de cette entreprise.

Dustin est un acteur suédois coté en Bourse et actif tant en Scandinavie qu'au Benelux. Désormais, il va vendre sur ses marchés existants du matériel de réseau reconditionné de Cisco et ce, en collaboration et avec le support et la garantie de Cisco elle-même.

'En collaborant avec Cisco, nous accomplissons conjointement le pas vers une industrie IT plus circulaire', déclare Angelo Bul, en charge des vastes activités Corporate & Public de Dustin au Benelux. Dustin se focalisera sur du matériel réutilisé tant dans les grandes entreprises, le secteur public que dans le segment des PME.

Dustin s'occupera elle-même du processus circulaire, ainsi que du recyclage de certaines pièces. L'entreprise entend être cent pour cent circulaire d'ici 2030.

