Duolingo, l'appli qui vous permet d'apprendre les langues, a sollicité une entrée à la bourse publique.

La valeur de l'entreprise est actuellement évaluée à 2,4 milliards de dollars. Duolingo occupe quelque quatre cents personnes. L'appli linguistique, avec le petit hibou vert, est l'un des programmes les plus populaires pour apprendre les langues et fonctionne selon le principe qu'il convient d'effectuer chaque jour plusieurs petits exercices.

L'entreprise a été fondée par Luis von Ahn, qui a inventé entre autres CAPTCHA, et par Severin Hacker. La petite firme 'edtech' a longtemps recherché un modèle commercial, mais semble l'avoir trouvé ces derniers temps avec des abonnements. Du dossier introduit par Duolingo pour son entrée à la bourse, il apparaît notamment que l'entreprise est à présent rentable.

Duolingo a jusqu'à présent recueilli quelque 183 millions de dollars d'investissement, et on s'attend à ce que sa valeur soit évaluée à 2,4 milliards de dollars lors de son entrée à la bourse publique.

La valeur de l'entreprise est actuellement évaluée à 2,4 milliards de dollars. Duolingo occupe quelque quatre cents personnes. L'appli linguistique, avec le petit hibou vert, est l'un des programmes les plus populaires pour apprendre les langues et fonctionne selon le principe qu'il convient d'effectuer chaque jour plusieurs petits exercices.L'entreprise a été fondée par Luis von Ahn, qui a inventé entre autres CAPTCHA, et par Severin Hacker. La petite firme 'edtech' a longtemps recherché un modèle commercial, mais semble l'avoir trouvé ces derniers temps avec des abonnements. Du dossier introduit par Duolingo pour son entrée à la bourse, il apparaît notamment que l'entreprise est à présent rentable.Duolingo a jusqu'à présent recueilli quelque 183 millions de dollars d'investissement, et on s'attend à ce que sa valeur soit évaluée à 2,4 milliards de dollars lors de son entrée à la bourse publique.