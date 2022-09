ExtraHop a nommé Duncan Butchart au poste de vicepresident EMEA. Le spécialiste américain en solutions de cybersécurité résidentes dans le nuage entend ainsi accroître sa portée dans cette zone spécifique.

Butchart peut s'enorgueillir de plus de vingt années d'expérience dans la conduite d'équipes au sein de Blue Coat/Symantec, Easynet et Skybox Security. En mai dernier déjà, ExtraHop l'avait nommé Area Vice President Northern EMEA. 'En lui faisant franchir un palier supplémentaire, nous entendons aider davantage d'organisations en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à se défendre contre les cybermenaces sophistiquées telles le ransomware', explique Patrick Dennis, CEO d'ExtraHop.

Suite à un accord de distribution conclu en mai avec Exclusive Networks, l'ensemble de la gamme de produits d'ExtraHop sera désormais disponible dans quatorze régions européennes. A l'entendre, l'entreprise fait oeuvre de pionnière dans le cadre d'une nouvelle approche de la cyberdéfense ciblant la détection, l'analyse et la réaction à des activités suspectes, avant qu'elles ne conduisent à des intrusions.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

