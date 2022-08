Le service e-mail du moteur de recherche respectueux de la confidentialité DuckDuckGo est désormais ouvert à tous. Il vous protège contre le traçage et facilite entre autres les adresses jetables.

Email Protection, comme le service s'appelle, n'est pas un service de mailing classique, mais une sorte de filtre ou de couche pour votre boîte de réception. Vous créez une adresse mail @duck.com et tout ce qui y arrive, est débarrassé des traceurs et transféré directement à votre adresse mail fixe. Les utilisateurs peuvent aussi voir combien et quels traceurs ont été rejetés.

Avec votre adresse Duck, vous pouvez créer simplement un nombre illimité d'adresses jetables qui sont aussitôt associées à votre boîte mail fixe. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi à partir de votre adresse Duck prévoir des réponses ou des courriels et rendre anonymes des mails avec des mots différents. D'autres fonctions telles Smart Encryption modifient les liens HTTP vers HTTPS.

Aucun message conservé

DuckDuckGo insiste aussi sur le fait qu'il ne dévoilera jamais l'adresse mail sous-jacente à l'adresse Duck, sauf s'il en est juridiquement contraint et n'a aucune autre option. Le service ajoute que les courriels en mémoires sont débarrassés des traceurs et que les messages ne sont donc pas conservés sur ses serveurs. Même si votre compte est supprimé, il garantit que toutes les données seront retirées dans les trente jours.

Le service e-mail existe depuis un peu plus d'un an déjà - depuis juillet 2021 - en bêta fermée. Même aujourd'hui, le statut bêta est maintenu, mais le service est disponible à toute personne qui le désire. Il suffit d'installer l'extension de navigation DuckDuckGo Privacy Essentials pour Firefox ou Chrome et de s'enregistrer sur Duckduck.go/email pour le service. Sur un smartphone, cela peut se faire via l'appli pour Android ou iOS.

