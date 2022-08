Suite aux critiques émises par des utilisateurs, le moteur de recherche respectueux de la vie privée va également s'opposer au traçage par Microsoft.

DuckDuckGo est un moteur de recherche qui ne vous suit pas en ligne et qui fait donc fi des traceurs et des autres techniques d'identification online. De plus, il dispose aussi d'extensions pour Firefox et d'un navigateur mobile.

En mai, l'organisation à l'initiative du moteur de recherche fit cependant l'objet de critiques. Malgré la promesse faite, il est en effet apparu que le navigateur de DuckDuckGo intégrait encore et toujours des scripts de traçage de Microsoft. Voilà pourquoi on apprend maintenant que ce ne sera plus le cas.

Le CEO Gabriel Weinberg donne aussi des explications à ce propos: 'Nous étions limités dans l'application de la 3rd-Party Tracker Loading Protection sur les scripts de traçage de Microsoft par une exigence stratégique liée à notre utilisation de Bing comme source de nos résultats de recherche.'

Mais comme cette exigence n'est plus de mise, Weinberg insiste sur le fait qu'aucune mesure similaire d'autres entreprises ne sera plus utilisée. D'autres techniques de traçage, telles les cookies, avaient été entièrement supprimées précédemment déjà.

Et l'organisation d'ajouter que les utilisateurs de DuckDuckGo ne seront pas profilés, lorsqu'ils cliqueront sur une publicité proposées par Microsoft. Cela signifie que ce clic ne sera pas lié à un profil publicitaire en ligne pour connaître vos centres d'intérêt par exemple.

DuckDuckGo est un moteur de recherche qui ne vous suit pas en ligne et qui fait donc fi des traceurs et des autres techniques d'identification online. De plus, il dispose aussi d'extensions pour Firefox et d'un navigateur mobile.En mai, l'organisation à l'initiative du moteur de recherche fit cependant l'objet de critiques. Malgré la promesse faite, il est en effet apparu que le navigateur de DuckDuckGo intégrait encore et toujours des scripts de traçage de Microsoft. Voilà pourquoi on apprend maintenant que ce ne sera plus le cas.Le CEO Gabriel Weinberg donne aussi des explications à ce propos: 'Nous étions limités dans l'application de la 3rd-Party Tracker Loading Protection sur les scripts de traçage de Microsoft par une exigence stratégique liée à notre utilisation de Bing comme source de nos résultats de recherche.'Mais comme cette exigence n'est plus de mise, Weinberg insiste sur le fait qu'aucune mesure similaire d'autres entreprises ne sera plus utilisée. D'autres techniques de traçage, telles les cookies, avaient été entièrement supprimées précédemment déjà.Et l'organisation d'ajouter que les utilisateurs de DuckDuckGo ne seront pas profilés, lorsqu'ils cliqueront sur une publicité proposées par Microsoft. Cela signifie que ce clic ne sera pas lié à un profil publicitaire en ligne pour connaître vos centres d'intérêt par exemple.