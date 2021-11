Dans l'appli CovidScan, il est aisé dans un autre mode de découvrir aussi le type de vaccin et la date de naissance de quelqu'un. Un son émis lors du scannage et une couleur bleue devraient désormais donner à la personne scannée la certitude que l'appli se trouve bien en mode événement.

La semaine dernière, vous pouviez lire sur le site de Data News que dans certains cas, le CovidScan dévoilait plus de données que le strict nécessaire. Dans le mode événement, aussi utilisé dans l'horeca, il n'y a pas de problème, mais quiconque utilise l'option 'voyageur entrant en Belgique', voit aussi apparaître lors d'un scan la date de naissance, le type de vaccin et la date de vaccination. Ce mode est destiné à la police et à la douane et ne peut être utilisé par d'autres. Mais y parvenir est un jeu d'enfant.

Pour s'y opposer quelque peu, l'appli a à présent été adaptée. Un scan en mode événement émet par défaut un bip. Si vous n'entendez donc pas de bip lors du scan, mieux vaut demander d'afficher le résultat de ce dernier, pour être certain que le scanner se trouve dans le mode correct.

Bleu et rouge

Cela va de pair avec une différence de couleur: le mode 'voyageur entrant' est rouge, alors que le mode 'événement (Covid Safe Ticket)' est bleu. Si vous voyez apparaître une petite barre rouge sur le scanner, c'est qu'il y a une erreur de mode (à moins qu'il ne s'agisse d'un scan à l'aéroport ou par les services de police).

© .

Les adaptations sont actuellement prêtes. Il ne reste plus qu'à attendre qu'Apple et que Google approuvent la nouvelle version de l'appli.

La semaine dernière, vous pouviez lire sur le site de Data News que dans certains cas, le CovidScan dévoilait plus de données que le strict nécessaire. Dans le mode événement, aussi utilisé dans l'horeca, il n'y a pas de problème, mais quiconque utilise l'option 'voyageur entrant en Belgique', voit aussi apparaître lors d'un scan la date de naissance, le type de vaccin et la date de vaccination. Ce mode est destiné à la police et à la douane et ne peut être utilisé par d'autres. Mais y parvenir est un jeu d'enfant.Pour s'y opposer quelque peu, l'appli a à présent été adaptée. Un scan en mode événement émet par défaut un bip. Si vous n'entendez donc pas de bip lors du scan, mieux vaut demander d'afficher le résultat de ce dernier, pour être certain que le scanner se trouve dans le mode correct.Bleu et rougeCela va de pair avec une différence de couleur: le mode 'voyageur entrant' est rouge, alors que le mode 'événement (Covid Safe Ticket)' est bleu. Si vous voyez apparaître une petite barre rouge sur le scanner, c'est qu'il y a une erreur de mode (à moins qu'il ne s'agisse d'un scan à l'aéroport ou par les services de police).Les adaptations sont actuellement prêtes. Il ne reste plus qu'à attendre qu'Apple et que Google approuvent la nouvelle version de l'appli.