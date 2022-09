Le fournisseur de services internet belge (ISP) WAN-connect - le successeur de Connect27 - rejoint le groupe Double Digit avec son CEO Xavier Dekeyster, allant de pair avec une 'significative augmentation de capital'.

WAN-connect est la nouvelle appellation de Connect27: le fournisseur internet professionnel belge créé en mars 2021 par la firme d'hébergement Level27. Entre-temps, Level27 a revendu ses actions et a modifié son nom. 'Notre nouvelle appellation WAN-connect est plus neutre et symbolise aussi précisément notre activité', déclare le COO Dimitri Devisch. Double Digit, la nouvelle société de capital intelligent de Xavier Dekeyster, investit à présent 'un montant significatif' dans WAN-connect, sans citer de chiffre concret.

Cet argent supplémentaire est nécessaire pour consentir davantage d'investissements dans le réseau et de nouveaux engagements. WAN-connect déploie un tout nouveau réseau entièrement redondant autorisant le routage de 100 térabits. 'La redondance et les largeurs de bande supérieures coûtent de l'argent, tout comme notre choix des meilleurs centres de données de Belgique, tels LCL et Interxion', explique le CTO Michiel Van Opstal. WAN-connect veut se distinguer par une disponibilité, un service et une vitesse optimales.

Une deuxième entreprise dans Double Digit

'Nous ne prenons pas de participation majoritaire, car ce n'est pas là le modèle que nous envisageons avec Double Digit', insiste Xavier Dekeyster. 'En intégrant WAN-connect au sein du groupe, nous pourrons la soutenir au niveau de ses activités. L'entreprise conservera son ADN, mais nous pourrons aussi lui offrir des services de support tels les ressources humaines, la finance, la gestion de la flotte, une certaine amélioration des processus et éventuellement aussi sur le plan des ventes', affirme Dekeyster qui, précédemment encore, avait hébergé sa propre entreprise DX-Solutions au sein du groupe Double Digit. Dans un certain sens, Dekeyster en revient ainsi aussi à ses racines. En 2005, il fonda le fournisseur internet dxADSL qui fut revendu en 2011 à Scarlet (Proximus).

Carnet de commandes bien rempli

WAN-connect dessert aujourd'hui, à l'entendre, plus de 500 sites avec des références comme Desco, Vincotte, Febelco, X20, Napoleon Games et Protime. Le carnet de commandes de la vente en est à quelque 3 millions d'euros après un an. 'Le besoin de service et de disponibilité est réellement grand dans le paysage B2B. Nous facilitons la vie des clients grâce à notre connectivité complète multisites, à notre support proactif et à notre livraison entièrement redondante. L'acteur modeste que nous sommes, se distingue ainsi des fournisseurs télécoms traditionnels. Notre caractère neutre attire également beaucoup d'intégrateurs tels Uptime, Thru, Switchpoint et IT provider', ajoute encore le CEO et fondateur Marcel De Beule.

