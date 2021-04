L'ancienne Commissaire des enfants en Angleterre a lancé mardi une action en justice contre la plateforme de vidéos TikTok l'accusant d'avoir illégalement collecté des données personnelles de millions d'enfants au Royaume-Uni et en Europe.

Anne Longfield poursuit, au nom de ces enfants (de moins de 16 ans dans l'UE et de 13 ans au Royaume-Uni), TikTok et sa maison mère chinoise ByteDance, espérant des dédommagements qui pourraient atteindre au total des milliards de livres, selon un communiqué. Elle estime que chaque enfant qui a utilisé TikTok depuis mai 2018, c'est-à-dire depuis l'introduction du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, qu'il ait un compte ou non, pourrait être concerné par cette collecte de données.

Parmi ces informations personnelles, figurent les numéros de téléphone, des vidéos, des images, le lieu de connexion ou même des données biométriques, comme celles de reconnaissance faciale. La plainte assure que TikTok prélève les données sans avertissement suffisant, sans transparence, et sans demander le consentement, comme ce qui est prévu dans la loi.

Pour Mme Longfield, TikTok, qui compte 800 millions d'utilisateurs dans le monde, est volontairement "opaque" sur l'utilisation des données, qui sont d'une "incroyable valeur" pour la société, dont la maison mère ByteDance, enregistrée dans les Iles Caïmans, devrait réaliser un chiffre d'affaires de près de 30 milliards de dollars en 2020, dont les deux tiers grâce à la publicité, selon elle.

"TikTok est une plateforme extrêmement populaire qui a aidé les enfants à rester en contact avec leurs amis pendant une année incroyablement difficile. Mais derrière les chansons amusantes, les défis de danse ou le playback, il y a quelque chose de bien plus malveillant", explique-t-elle. "Nous voulons que TikTok arrête ses pratiques douteuses de collectes des données, et nous demandons qu'elle efface toutes les informations privées obtenues illégalement quand les enfants utilisent l'application", selon elle. Un porte-parole de TikTok a réagi en estimant que la plainte "manque de fondement" et que la société "a l'intention de se défendre vigoureusement".

"La vie privée et la sécurité sont des priorités absolues pour TikTok et nous avons mis en place des pratiques et technologies robustes pour protéger tous les utilisateurs, et les adolescents en particulier", a-t-il complété. TikTok avait déjà été condamné en février 2019 à une amende de 5,7 millions de dollars aux Etats-Unis pour avoir collecté illégalement des données personnelles de mineurs de moins de 13 ans, parmi lesquels leurs noms, adresses mail et postale.

