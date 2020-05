Les applis et sites web qui posent un diagnostic sur la base de symptômes, n'ont raison que dans 36 pour cent des cas. Voilà ce qui ressort d'une enquête menée par des chercheurs de l'Edith Cowan University australienne.

Les chercheurs ont analysé 36 outils internet, qui contrôlent les symptômes infectieux, avant de poser un diagnostic possible. Dans 36 pour cent des cas, le premier résultat s'est avéré valable, alors que dans 52 pour cent des examens, un des résultats du top trois était correct. Le conseil prodigué quant à savoir si les personnes diagnostiquées devaient avoir recours à des soins appropriés, était précis dans 49 pour cent des cas.

'Cyberchondrie'

Michella Hill, l'auteure principale de l'étude, déclare que les résultats de l'enquête doivent faire réfléchir les gens. 'Même s'il peut apparaître tentant d'utiliser ces outils pour contrôler la cause des symptômes ressentis, ils sont dans le meilleur des cas non fiables et peuvent même s'avérer dangereux dans le pire des cas.

Hill prétend en outre que les contrôleurs de symptômes en ligne peuvent donner une fausse certitude. 'Nous souffrons tous de 'cyberchondrie' (la recherche obsessionnelle de soi-disant problèmes médicaux sur internet, ndlr) et allons donc sur Google dès que quelque chose ne va pas', affirme-t-elle. 'Mais nous devons être bien conscients que ces sites web et outils en ligne ne donnent pas une image complète de l'état de santé. Ils ne sont pas informés de notre historique médical ou d'autres symptômes.'

Pas un remplaçant

Les contrôleurs de symptômes en ligne peuvent certes jouer un rôle dans les systèmes sanitaires modernes, selon Hill. 'Ils ne remplacent pas une visite chez le médecin, mais ils peuvent jouer un rôle sensé lorsqu'il est question de fournir davantage d'informations, après que vous ayez fait l'objet d'un diagnostic officiel', ajoute-t-elle. Selon elle, les contrôleurs de symptômes sont souvent utilisés correctement dans l'actuelle épidémie du covid-19.

D'après des estimations, on recherche à l'échelle mondiale septante mille fois par minute environ dans Google des thèmes liés à la santé et à l'automédication.

