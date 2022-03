Le Financial Times a dressé une liste des mille entreprises européennes à la croissance la plus rapide. On y trouve aussi dix firmes belges, dont quelques acteurs technologiques.

Ce classement annuel se base sur les chiffres d'affaires officiels exprimés dans la monnaie du pays concerné. En outre, il s'agit d'entreprises réalisant une croissance de minimum 36,5 pour cent de leur chiffre d'affaires. La liste complète et la méthode de calcul figurent ici.

Kazidomi, une boutique web proposant de l'alimentation saine, est l'entreprise belge la mieux notée avec une 29ème place. Urbantz, une solution SaaS de logistique, occupe la 109ème position. Quant à Wielandts UPMT, elle fabrique des composants à l'échelle du nanomètre pour divers équipements. Elle se classe au 272ème rang.

Sortlist, une plate-forme servant au rapprochement d'entreprises et d'agences de marketing, figure à la 381ème place. L'acteur 'fintech' Ibanfirst pointe en 394ème position. Quant au développeur d'applis limbourgeois Appwise, il fait tout juste encore partie du top 500 avec une 498ème place.

Plus loin, on trouve encore le webshop Nikkel Art (727ème), Invibes Advertising (in-feed advertising, 805ème), Teal Partners (software et consultance, 869ème) et le spécialiste des réseaux et de la sécurité Spotit qui se classe toujours dans le top mille avec une 924ème position.

La firme à la croissance la plus rapide en Europe est la finnoise Swappie qui a progressé en un an de 477,43 pour cent. Autre nom étonnant: celui d'OnlyFans qui se classe quatrième avec une croissance de 393,63 pour cent.

Ce classement annuel se base sur les chiffres d'affaires officiels exprimés dans la monnaie du pays concerné. En outre, il s'agit d'entreprises réalisant une croissance de minimum 36,5 pour cent de leur chiffre d'affaires. La liste complète et la méthode de calcul figurent ici.Kazidomi, une boutique web proposant de l'alimentation saine, est l'entreprise belge la mieux notée avec une 29ème place. Urbantz, une solution SaaS de logistique, occupe la 109ème position. Quant à Wielandts UPMT, elle fabrique des composants à l'échelle du nanomètre pour divers équipements. Elle se classe au 272ème rang.Sortlist, une plate-forme servant au rapprochement d'entreprises et d'agences de marketing, figure à la 381ème place. L'acteur 'fintech' Ibanfirst pointe en 394ème position. Quant au développeur d'applis limbourgeois Appwise, il fait tout juste encore partie du top 500 avec une 498ème place.Plus loin, on trouve encore le webshop Nikkel Art (727ème), Invibes Advertising (in-feed advertising, 805ème), Teal Partners (software et consultance, 869ème) et le spécialiste des réseaux et de la sécurité Spotit qui se classe toujours dans le top mille avec une 924ème position.La firme à la croissance la plus rapide en Europe est la finnoise Swappie qui a progressé en un an de 477,43 pour cent. Autre nom étonnant: celui d'OnlyFans qui se classe quatrième avec une croissance de 393,63 pour cent.