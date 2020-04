Le service de streaming et concurrent de Netflix que Disney a lancé à l'automne dernier, possède désormais 50 millions d'abonnés. C'est 22 millions de plus qu'il y a deux mois, lorsque l'entreprise de loisirs avait annoncé ses précédents chiffres. Disney+ n'est pas encore disponible en Belgique, mais cela va probablement changer cet été.

Avant le lancement de Disney+, l'entreprise ciblait les 60 à 90 millions d'abonnés à l'horizon 2024. Cet objectif est d'ores et déjà à portée de main, du fait aussi que le service de streaming n'est pas encore disponible dans tous les pays.

Disney+ a été lancé en novembre dernier aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, puis en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces dernières semaines, le service a démarré aussi notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et en Inde. Cela devrait être le tour de la Belgique cet été.

Disney+ offre à ses abonnés accès à une large bibliothèque de films et de séries de l'écurie de The Walt Disney Company, dont font également partie Pixar, Marvel, le producteur de Star Wars Lucas Film, ainsi que National Geographic. L'entreprise a elle-même aussi créé du nouveau contenu. C'est surtout la série Star Wars The Mandalorian qui s'est avérée très populaire.

