Les 'bingewatchers' (boulimiques du visionnement) sont à la fête cette semaine, car un jour après Streamz, c'est Disney+ qui débarque en Belgique. Le hic, c'est comment vont-ils gérer exactement toute cette offre sur le (grand) écran? Ci-après, nous passons en revue les possibilités.

Netflix est encore et toujours le principal service de diffusion vidéo. Cela n'a pas échappé aux fabricants ces dernières années: même dans le cas des TV intelligentes moins récentes, il y a sur la télécommande un bouton spécial Netflix pour accéder directement à vos séries favorites. Et les autres appareils AV, comme les lecteurs Blu-ray à connectivité internet, intègrent souvent déjà Netflix d'origine.

Embarqué dans la TV ou le décodeur

Pour les nouveaux venus tels Disney+, c'est une autre histoire. Il va de soi que vous pourrez consommer sans problème et immédiatement l'offre du géant des loisirs sur un smartphone ou une tablette, via l'appli Disney+, mais à la maison, vous préférerez probablement regarder les programmes sur le grand écran de votre téléviseur. Le scénario idéal, c'est que vous disposiez d'une TV assez récente avec un magasin d'applis propre ou avec le système d'exploitation Android TV. Dans pareil cas, vous pourrez télécharger illico l'appli Disney+, l'installer et l'utiliser.

Autre méthode rapide: via le décodeur de votre fournisseur TV numérique, du moins si vous êtes client de Proximus. L'opérateur télécom a conclu à la mi-août un accord judicieux avec Disney, permettant aux clients (disposant d'un abonnement aux packs TV All Stars ou All Stars & Sports) d'avoir accès à Disney+ une année durant, sans frais supplémentaires. Telenet ne propose pas cette possibilité, mais - comme susmentionné - a lancé hier son propre service vidéo Streamz. Or ce dernier est évidemment embarqué sur le décodeur de Telenet, tout comme sur celui de Proximus du reste.

Via un autre appareil

Si vous ne pouvez pas utiliser les possibilités ci-dessus, vous devrez faire appel à un appareil supplémentaire. Mais peut-être l'avez-vous déjà: deux des consoles de jeu les plus populaires, la PlayStation 4 et la Xbox, possèdent en effet aussi un magasin, où vous pourrez rapatrier l'appli Disney+. Tel n'est pas encore le cas sur la Nintendo Switch - même Netflix brille encore et toujours par son absence sur cette dernière plate-forme.

La méthode consistant à recourir à une console de jeu nécessite, tout comme les scénarios suivants, pas mal de patience supplémentaire. Si vous souhaitez visionner Disney+, vous devrez en effet chaque fois démarrer d'abord la console de jeu, ce qui prend du temps.

Enfin, il y a aussi les solutions de (évidemment) Apple et Google. Commençons par la marque à la pomme: pour le décodeur populaire d'Apple, l'Apple TV, il existe également une appli Disney+. Il convient dans ce cas d'en posséder une version assez récente. Ce que les décodeurs plus anciens possèdent bel et bien, c'est AirPlay: la technologie d'Apple pour diffuser le contenu sans fil à partir d'un iPhone, iPad ou ordi Mac vers une TV connectée ou à un décodeur Apple TV. Pour être tout à fait exhaustif, sachez qu'il existe actuellement aussi des téléviseurs incorporant la technologie AirPlay, entre autres chez LG. De plus, il y a de fortes chances pour qu'à court terme, Apple introduise une nouvelle version de l'Apple TV. La dernière date en effet de septembre 2017. Résultat? Acheter maintenant n'est peut-être pas très sensé...

Ou un Chromecast

Last but not least, il y a le Google Chromecast, un diffuseur de médias très abordable (à partir de 39 euros) qui se branche sur la TV via un connecteur HDMI. Dès lors, les possibilités sont comparables à celles d'AirPlay d'Apple: sélectionnez sur votre téléphone ou tablette la série ou le film que vous voulez regarder, et informez-en le Chromecast et la TV d'une pression sur le bouton. Il existe plusieurs téléviseurs embarquant la fonctionnalité Chromecast. Ne manquez donc pas de le vérifier, avant d'acheter ce gadget ou tout autre appareil figurant dans le présent article.

Signalons enfin que tant Netflix que Disney+ proposent certaines séries et films en qualité d'image 4K (ultra-haute résolution). Pour pouvoir en profiter, il faut disposer d'un Apple TV 4K ou d'un Chromecast Ultra. Ces appareils sont cependant plus coûteux que ceux d'entrée de gamme: un Apple TV 4K débute à 199 euros, alors que le prix conseillé pour le Chromecast Ultra est de 79,99 euros.

