Six mois après le lancement de Disney+ aux Etats-Unis et aux Pays-Bas notamment, les fans belges peuvent commencer à décompter les jours avant l'arrivée du service de streaming dans notre pays.

Disney+, le service de diffusion de Disney, n'est disponible actuellement que dans un seul pays européen: les Pays-Bas, mais cela va rapidement changer, comme l'indique la firme aux grandes oreilles dans un communiqué de presse.

Le 24 mars, Disney+ sera lancé en Grande-Bretagne, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse. C'est une semaine plus tôt qu'annoncé précédemment. Le reste de l'Europe Occidentale, dont la Belgique et le Portugal, suivra durant l'été de 2020.

Un abonnement mensuel à Disney+ reviendra à 6,99 euros et un abonnement annuel à 69,99 euros. L'offre comprendra non seulement des films de Disney, mais aussi des films et des séries de Marvel, Star Wars et Pixar. Pour l'instant, le service est disponible aux Etats-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Australie et à Porto Rico.

