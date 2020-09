Disney+ dévoile l'ensemble de son catalogue. Le service de diffusion débarquera dans notre pays le 15 septembre.

Le mardi 15 septembre, Disney+ fera son entrée dans les habitations belges avec plus de 700 films, plus de 350 séries et 59 Disney+ Originals exclusifs. Le service de streaming proposera des films, séries et documentaires des marques de loisirs Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Avengers: Endgame, trente saisons des Simpsons, le documentaire 'oscarisé' Free Solo, les films Black Panter et Guardians of the Galaxy de Marvel, ainsi que la saga Star Wars pourront être visionnés via le service à partir de la mi-septembre.

La plate-forme offrira une pléthore de Disney+ Originals, comme la très attendue série Star Wars The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series, The World According To Jeff Goldblum et Lady and the Tramp.

En outre, Disney+ combinera le gigantesque back catalogue de Disney avec d'anciens et de récents classiques tels Hannah Montana, Phineas et Ferben Frozen. A partir du 4 décembre, le film Mulan viendra s'y ajouter.

Le service de streaming hébergera également une sélection de films hollywoodiens populaires, dont Home Alone, Ice Age, Sister Act et le film 'oscarisé' Avatar de James Cameron.

Le lancement en Belgique de Disney+ va de pair avec une action sur un abonnement annuel qui reviendra jusqu'au 14 septembre à 4,99 euros par mois. Ensuite, les clients paieront mensuellement 6,99 euros. Le 15 septembre, le cheval de bataille de Disney sera également déployé au Portugal, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Islande et au Luxembourg.

Le mardi 15 septembre, Disney+ fera son entrée dans les habitations belges avec plus de 700 films, plus de 350 séries et 59 Disney+ Originals exclusifs. Le service de streaming proposera des films, séries et documentaires des marques de loisirs Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.Avengers: Endgame, trente saisons des Simpsons, le documentaire 'oscarisé' Free Solo, les films Black Panter et Guardians of the Galaxy de Marvel, ainsi que la saga Star Wars pourront être visionnés via le service à partir de la mi-septembre.La plate-forme offrira une pléthore de Disney+ Originals, comme la très attendue série Star Wars The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series, The World According To Jeff Goldblum et Lady and the Tramp.En outre, Disney+ combinera le gigantesque back catalogue de Disney avec d'anciens et de récents classiques tels Hannah Montana, Phineas et Ferben Frozen. A partir du 4 décembre, le film Mulan viendra s'y ajouter.Le service de streaming hébergera également une sélection de films hollywoodiens populaires, dont Home Alone, Ice Age, Sister Act et le film 'oscarisé' Avatar de James Cameron.Le lancement en Belgique de Disney+ va de pair avec une action sur un abonnement annuel qui reviendra jusqu'au 14 septembre à 4,99 euros par mois. Ensuite, les clients paieront mensuellement 6,99 euros. Le 15 septembre, le cheval de bataille de Disney sera également déployé au Portugal, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Islande et au Luxembourg.