Le service de clavardage pour joueurs Discord introduit des règles plus strictes pour les canaux, où des sujets pour adultes ou qualifiés de 'not safe for work' (NSFW) sont abordés.

Ce qui est étonnant, c'est que ces canaux ne seront tout simplement plus accessibles à partir d'un appareil iOS. Avec ces nouvelles règles, Discord semble vouloir se plier au régime rigoureux d'Apple en matière de nudité et de sexe.

Serveurs spéciaux

Discord va permettre aux utilisateurs de créer leurs propres serveurs de clavardage (chat), souvent pour des groupes d'amis ou des communautés, permettant le dialogue en ligne. Dans ce type de serveur, il est possible de prévoir plusieurs canaux, comme par exemple un premier pour aborder des sujets spécifiques, un deuxième pour des mèmes, un autre encore pour des photos de chats, etc. Le service permet depuis assez longtemps déjà de qualifier ces canaux de 'NSFW'. Voilà qui impose une limite de temps à certains canaux et qui signifie que les mineurs d'âge ne peuvent y accéder.

En actualisant ses règles, Discord demande à présent que les communautés centrées sur des thèmes pour adultes ou qui incluent une majorité de canaux réservés aux 18 ans et plus, qualifient l'ensemble du serveur comme étant un NSFW. Discord attribuera aussi ledit label aux serveurs, s'ils ne le font pas par eux-mêmes. Cela signifie que le serveur ne sera pas accessible aux mineurs d'âge et - assez étonnant! - qu'il sera bloqué sur les appareils iOS.

De quoi apaiser Apple

Le système semble partiellement exister pour apaiser Apple. Le géant technologique est particulièrement rigoureux vis-à-vis des applis considérées comme 'incongrues' et supprime de son App Store celles qui dévoilent trop de nudité. Cette politique serait entre autres responsable du bannissement pornographique sur le réseau social tumblr.

Pour un certain nombre d'utilisateurs Discord, cela signifie qu'ils ne pourront désormais peut-être plus gérer quelques-uns de leurs serveurs à partir de leur appareil mobile. Les règles semblent aussi causer du souci aux communautés d'artistes numériques (dont beaucoup avaient il y a deux ans migré de tumblr vers Discord).

