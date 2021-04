La plate-forme de communication Discord a interrompu les négociations avec de possibles repreneurs tels Microsoft. Elle réfléchirait à présent à entrer elle-même à la bourse.

Voilà ce que révèle The Wall Street Journal. Précédemment, on avait appris que l'entreprise négociait avec plusieurs acteurs à propos d'un éventuel rachat. Microsoft entre autres aurait marqué son intérêt, mais Amazon et Epic Games étaient aussi dans la course. La valeur de l'entreprise est évaluée à dix milliards de dollars.

Or voici que Discord aurait à présent décidé de rester autonome, selon le journal américain. L'entreprise envisagerait notamment une entrée en bourse.

Discord a été fondée en 2015 en tant que plate-forme de clavardage et vocale pour les joueurs désirant communiquer entre eux durant les jeux. La plate-forme possède quelque 140 millions d'utilisateurs mensuels. En 2020, ses rentrées étaient de 130 millions de dollars, mais l'entreprise n'enregistre aucun bénéfice, toujours selon The Wall Street Journal.

Voilà ce que révèle The Wall Street Journal. Précédemment, on avait appris que l'entreprise négociait avec plusieurs acteurs à propos d'un éventuel rachat. Microsoft entre autres aurait marqué son intérêt, mais Amazon et Epic Games étaient aussi dans la course. La valeur de l'entreprise est évaluée à dix milliards de dollars.Or voici que Discord aurait à présent décidé de rester autonome, selon le journal américain. L'entreprise envisagerait notamment une entrée en bourse.Discord a été fondée en 2015 en tant que plate-forme de clavardage et vocale pour les joueurs désirant communiquer entre eux durant les jeux. La plate-forme possède quelque 140 millions d'utilisateurs mensuels. En 2020, ses rentrées étaient de 130 millions de dollars, mais l'entreprise n'enregistre aucun bénéfice, toujours selon The Wall Street Journal.