L'entreprise IT Westpole, spécialisée dans la transformation numérique, nomme Dirk De Boeck (54 ans) au poste de countrymanager pour la Belgique. Il avait en février dernier été pressenti pour assumer la fonction de Director Managed Services et il accomplit à présent un pas supplémentaire.

'Les entreprises qui veulent encore se tourner vers le nuage, nous pouvons les aider lors de la transformation et de l'adoption de leur projet', déclare De Boeck. 'Et celles qui ont déjà effectué ce bond, peuvent souvent encore progresser sur le plan de l'optimalisation des coûts et de la gestion des risques.' Le frais émoulu countrymanager croit fermement dans le rôle d'accompagnant que Westpole peut jouer à cette occasion et va réaliser un certain nombre d'ajustements dans l'organisation en vue d'affiner ce choix stratégique.

'Menu plus restreint'

'Je compare volontiers cette évolution à celle d'un restaurant qui souhaite proposer un menu plus limité, afin de se concentrer sur ses meilleurs mets', explique De Boeck. 'Nous nous concentrerons proactivement sur l'infrastructure numérique et sur les projets d'informatique dans le nuage. Tel était précédemment déjà majoritairement le cas, mais nous avions encore et toujours laissé toutes les autres options sur le menu. Celui-ci sera désormais nettement plus restreint.'

De Boeck possède plus de 25 années d'expérience en IT-management. Dans sa carrière, il fut entre autres actif en tant que Senior Manager Digital Projects chez Colruyt Group, où il était en charge de la gestion bout-à-bout de vastes projets IT. Avant cela, il fut Managing Partner d'une jeune pousse au sein du Cronos Group, il assuma des fonctions directoriales chez le fournisseur de services ICT Damovo. Il fut également EMEA Expert Defense and Government chez HP. Durant trois ans, De Boeck travailla comme Head of ICT Innovation chez bpost et entre 2007 et 2011, il fut Belux Sales Director chez British Telecom. En février 2022, il fut engagé chez Westpole Benelux pour y occuper le poste de Director Managed Services.

'Les entreprises qui veulent encore se tourner vers le nuage, nous pouvons les aider lors de la transformation et de l'adoption de leur projet', déclare De Boeck. 'Et celles qui ont déjà effectué ce bond, peuvent souvent encore progresser sur le plan de l'optimalisation des coûts et de la gestion des risques.' Le frais émoulu countrymanager croit fermement dans le rôle d'accompagnant que Westpole peut jouer à cette occasion et va réaliser un certain nombre d'ajustements dans l'organisation en vue d'affiner ce choix stratégique. 'Je compare volontiers cette évolution à celle d'un restaurant qui souhaite proposer un menu plus limité, afin de se concentrer sur ses meilleurs mets', explique De Boeck. 'Nous nous concentrerons proactivement sur l'infrastructure numérique et sur les projets d'informatique dans le nuage. Tel était précédemment déjà majoritairement le cas, mais nous avions encore et toujours laissé toutes les autres options sur le menu. Celui-ci sera désormais nettement plus restreint.'De Boeck possède plus de 25 années d'expérience en IT-management. Dans sa carrière, il fut entre autres actif en tant que Senior Manager Digital Projects chez Colruyt Group, où il était en charge de la gestion bout-à-bout de vastes projets IT. Avant cela, il fut Managing Partner d'une jeune pousse au sein du Cronos Group, il assuma des fonctions directoriales chez le fournisseur de services ICT Damovo. Il fut également EMEA Expert Defense and Government chez HP. Durant trois ans, De Boeck travailla comme Head of ICT Innovation chez bpost et entre 2007 et 2011, il fut Belux Sales Director chez British Telecom. En février 2022, il fut engagé chez Westpole Benelux pour y occuper le poste de Director Managed Services.