L'a.s.b.l. Digital for Youth offre cent ordinateurs portables à des enfants ukrainiens accueillis avec leur famille chez Ariane. Il s'agit là du centre de transit pour réfugiés que la Rode Kruis-Vlaanderen exploite à Woluwe-Saint-Lambert. Ces enfants pourront ainsi entamer leur année scolaire et suivre les cours en ligne.

Depuis la mi-mars, les réfugiés ukrainiens qui arrivent dans notre pays , sont temporairement accueillis dans le centre de transit Ariane. Aujourd'hui, ce centre situé à Woluwe-Saint-Lambert compte quelque 650 personnes, dont quasiment deux cents enfants.

Accès malaisé au système d'enseignement

Les réfugiés se trouvant dans le centre de transit ne disposent pas encore d'un lieu de résidence permanent dans une commune. Il en résulte que les enfants accueillis au sein d'Ariane ont un accès malaisé au système d'enseignement belge. La seule solution qu'ils possèdent provisoirement, c'est de suivre les cours en ligne en ukrainien dispensés encore par certaines écoles en Ukraine.

Il n'y a cependant que quelques enfants ou leurs parents qui disposent de leur propre matériel informatique. Voilà précisément pourquoi la Rode Kruis-Vlaanderen s'est tournée vers Digital For Youth: une a.s.b.l. qui milite en faveur de l'inclusion numérique pour tous les enfants et jeunes en Belgique. 'Les réfugiés ukrainiens dépendent à présent de nous, eux aussi', déclare l'a.s.b.l. qui a entre-temps offert cent ordinateurs portables au centre de transit.

Matériel IT amorti

'Ce fut uniquement possible grâce aux nombreuses entreprises qui, ces derniers mois, nous ont donné leur matériel IT déjà amorti', explique-t-on chez Digital for Youth. Les entreprises qui possèdent encore des ordinateurs portables amortis, peuvent toujours prendre contact avec l'a.s.b.l. 'car vos dons font vraiment la différence'.

