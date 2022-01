DigiCert va intégrer le logiciel de Mocana à une plate-forme de sécurité IoT bout-à-bout. Les fabricants et opérateurs d'équipement IoT pourront ainsi réduire leur délai de mise sur le marché ('time-to-market'), déclare-t-on chez le fournisseur de solutions TLS/SSL, IoT et autres PKI.

Grâce à ce rachat, DigiCert amplifie sa part sur le marché IoT en croissance rapide. Selon l'analyste IDC, le nombre d'appareils connectés en 2025 attendra les 55 milliards environ. Cela résultera principalement des investissements professionnels dans les plates-formes IoT qui, au sein des entreprises, doivent garantir une plus grande efficience opérationnelle, des transformations numériques et des avantages concurrentiels.

Manipulation indésirable

'La sécurité de l'IoT a toujours constitué un défi', explique John Merrill, CEO de DigiCert. 'Le rachat de Mocana s'inscrit dans nos efforts dans le domaine de la confiance numérique, tellement nécessaire sur le marché IoT, maintenant que toujours plus d'appareils intelligents viennent s'ajouter dans notre vie tant personnelle que professionnelle.'

Selon DigiCert et Mocana, l'union de leurs forces permettra aux clients de mieux gérer l'identité des appareils, sécuriser les connexions, éviter la manipulation indésirable d'appareils et actualiser en sécurité et à distance le firmware et les paramètres.

Grâce à ce rachat, DigiCert amplifie sa part sur le marché IoT en croissance rapide. Selon l'analyste IDC, le nombre d'appareils connectés en 2025 attendra les 55 milliards environ. Cela résultera principalement des investissements professionnels dans les plates-formes IoT qui, au sein des entreprises, doivent garantir une plus grande efficience opérationnelle, des transformations numériques et des avantages concurrentiels.'La sécurité de l'IoT a toujours constitué un défi', explique John Merrill, CEO de DigiCert. 'Le rachat de Mocana s'inscrit dans nos efforts dans le domaine de la confiance numérique, tellement nécessaire sur le marché IoT, maintenant que toujours plus d'appareils intelligents viennent s'ajouter dans notre vie tant personnelle que professionnelle.'Selon DigiCert et Mocana, l'union de leurs forces permettra aux clients de mieux gérer l'identité des appareils, sécuriser les connexions, éviter la manipulation indésirable d'appareils et actualiser en sécurité et à distance le firmware et les paramètres.