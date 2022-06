Dieter Deramoudt, l'un des dirigeants d'Oracle et un pionnier de CoderDojo dans notre pays, est inopinément décédé vendredi dernier, le 3 juin, à l'âge de cinquante ans.

Deramoudt travaillait depuis 2008 pour Oracle, après le rachat de BEA. Avant cela, il fut entre autres actif chez Sun Microsystems et CBC. Ces dernières années, il assumait la fonction de senior director Technology Cloud Engineering chez Oracle Belgique et Luxembourg, où il était chargé de l'accompagnement technique des entreprises lors de leur migration vers le nuage et de l'optimisation allant de pair.

'Dieter avait le don de traduire simplement les technologies les plus complexes. Il était aussi un excellent orateur', explique le managing director Jan Ronsse. 'Il prenait également le temps de s'entretenir personnellement avec ses collaborateurs. Rien que pour cela, il va nous manquer énormément.'

En plus de son rôle chez Oracle, Deramoudt était aussi l'un des visages de CoderDojo dans sa ville de Gand. Il en fut le coach principal pendant cinq ans et accompagna à l'occasion d'autres coaches. C'est en partie grâce à Deramoudt qu'une méga-session de CoderDojo eut lieu dans la Ghelamco Arena, il y a quelques années.

'Il fut présent dès la première heure. A Gand, CoderDojo était notre quatrième dojo. Dieter y fut un gigantesque inspirateur', déclare Martine Tempels, qui introduisit en son temps CoderDojo dans notre pays. 'C'est une grande perte.'

Dieter Deramoudt est décédé vendredi. Il laisse son épouse et ses deux filles. La rédaction de Data News présente ses condoléances à sa famille, ses amis et ses collaborateurs.

Dieter Deramoudt © Yves Hanoulle

