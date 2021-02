Le fournisseur de services ICT Devoteam Belgium a engagé Melissa Delissen (41 ans) pour assumer la fonction de Microsoft Business Leader. Cette année, l'entreprise souhaite encore recruter vingt consultants Microsoft supplémentaires.

Dans sa nouvelle fonction chez Devoteam, Delissen aura la tâche de faire grimper cette année de vingt pour cent le chiffre d'affaires des services basés sur la technologie de Microsoft. Elle fera directement rapport au directeur général Benny Moonen.

'Gold-partner'

Devoteam Belgium entend dans les années à venir miser davantage sur des partenariats avec notamment Microsoft, ServiceNow, Google, ForgeRock, CyberArk, Red Hat, Ometa et UiPath. L'objectif est de quadrupler d'ici 2024 le chiffre d'affaires des services reposant sur la technologie de Microsoft par rapport à 2020. Avec Microsoft, Devoteam Belgium est en partenariat depuis plus de vingt ans déjà et en est un 'Gold-partner'.

Ces sept dernières années, Melissa Delissen travaillait chez Fujitsu, où elle démarra et dirigea un département Microsoft. Précédemment, elle fut surtout active dans le domaine du Software Active Directory & Exchange de Microsoft. Elle a elle-même travaillé chez Microsoft. Elle a également acquis de l'expérience dans des firmes telles Computacenter, Erudict, Dräger Medical, Philips Dendermonde, MSP, Ordina et à la CSC.

Gestion des identités et des accès

Delissen a appris à programmer en C++, démarra sa carrière dans des fonctions techniques, avant d'évoluer vers un rôle de management. Chez Devoteam, elle se focalisera sur trois éléments: le nuage public Microsoft Azure, Microsoft 365 (l'ex-Office 365) et la sécurisation de Microsoft 365. Ici, il s'agira entre autres de la gestion des identités et des accès.

Devoteam, fondée en 1995 en France, est active dans dix-huit pays disséminés en Europe et au Moyen-Orient. L'entreprise occupe 7.600 personnes et avait enregistré en 2019 un chiffre d'affaires de 761,9 millions d'euros. Plus de quatre cents consultants travaillent pour Devoteam en Belgique.

