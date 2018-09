Devoteam rachète l'entreprise IT belge Paradigmo

Le nouveau département sera dirigé par Olivier Naveau, le fondateur et CEO de Paradigmo. Les onze collaborateurs de l'entreprise rejoindront eux aussi ce département. Paradigmo a été fondée en 2004 et a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros. Parmi ses clients, on trouve notamment les Services Publics Fédéraux Stratégie et Support, Finances, Justice et Mobilité, ainsi que le Service Public de Wallonie (SPW). Mais à côté de ces organisations publiques, la firme dessert également des institutions financières (entre autres Belfius, Ethias, Euroclear, KBC et Generali), les soins de santé et le secteur automobile.

Le département Paradigmo travaillera pour 17 pays, dans lesquels la firme française cotée en bourse Devoteam est active, comme l'affirme Geert Stragier, Regional Director Belgium & Luxembourg chez Devoteam. Pour Devoteam, ce rachat s'inscrit dans une stratégie de croissance en matière de cyber-sécurité, dont la gestion d'identités et d'accès représente un important point d'ancrage.

En 2017, Devoteam a réalisé un chiffre d'affaires de 512,9 millions d'euros avec 5.600 employés et elle vise cette année les 640 millions d'euros. La branche belge de l'entreprise occupe 400 personnes.