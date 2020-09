Le consultant IT français Devoteam rachète l'entreprise belge Fourcast. Cette dernière étend ainsi son expertise en matière de Google Cloud.

Fourcast existe depuis 2014 et est dirigée par son cofondateur Valon Rexhepi. L'entreprise a son siège à Bruxelles et possède des filiales à Vienne et en Grande-Bretagne. Elle se focalise sur les projets, l'innovation et la transformation via Google Cloud et dispose de plus de 250 clients.

Pour sa part, Devoteam est une firme française active en Belgique et dans 16 autres pays en Europe et au Moyen-Orient. L'année dernière, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 761,9 millions d'euros. Il y a deux ans, elle avait déjà racheté la belge Paradigmo.

Pour Devoteam, ce rachat représente une extension de son équipe de plus de 200 experts Google. "Cette acquisition est une nouvelle étape en vue de devenir le numéro un sur le plan des services de transformation numérique au Benelux et en Grande-Bretagne. Elle nous permettra de supporter encore plus de clients et de leur faire profiter des avantages de la gamme Google Cloud", déclare Geert Stragier, managing director Devoteam Belux & Group Offer Director Agile IT Cloud & DevOps.

Fourcast existe depuis 2014 et est dirigée par son cofondateur Valon Rexhepi. L'entreprise a son siège à Bruxelles et possède des filiales à Vienne et en Grande-Bretagne. Elle se focalise sur les projets, l'innovation et la transformation via Google Cloud et dispose de plus de 250 clients.Pour sa part, Devoteam est une firme française active en Belgique et dans 16 autres pays en Europe et au Moyen-Orient. L'année dernière, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 761,9 millions d'euros. Il y a deux ans, elle avait déjà racheté la belge Paradigmo.Pour Devoteam, ce rachat représente une extension de son équipe de plus de 200 experts Google. "Cette acquisition est une nouvelle étape en vue de devenir le numéro un sur le plan des services de transformation numérique au Benelux et en Grande-Bretagne. Elle nous permettra de supporter encore plus de clients et de leur faire profiter des avantages de la gamme Google Cloud", déclare Geert Stragier, managing director Devoteam Belux & Group Offer Director Agile IT Cloud & DevOps.