Les entreprises IT anversoises Gen-C et 7dots fusionnent et opèreront désormais sous l'appellation Brightfox. Brightfox devient ainsi l'un des principaux partenaires Salesforce au Benelux.

Gen-C a été fondée en 2009, 7dots en 2015 seulement - initialement aux Pays-Bas -, mais toutes deux jouent résolument la carte Salesforce. "Implémenter Salesforce, voilà ce que nous faisons toutes les deux. En fusionnant, notre capacité va augmenter, nous pourrons en tirer un avantage d'échelle et cibler des environnements professionnels plus importants", explique Tommy de Haan, managing partner de Gen-C, qui sera désormais responsable de la gestion opérationnelle de Brightfox (la nouvelle appellation de l'entreprise fusionnée).

En tout, Brightfox comptera une centaine de consultants, dont 55 en Belgique et 45 aux Pays-Bas. Brightfox sera au départ un partenaire 'platinium' de Salesforce, "ce qui représente le label de qualité le plus élevé possible en Belgique", précise de Haan. "Mais notre fusion offrira aussi des opportunités à notre personnel. Des employés à haut potentiel que nous pourrons à présent consacrer à de plus amples projets internationaux, ce sera également un important incitant pour nous", ajoute Saskia Blommaers, fondatrice de 7dots. La fusion est du reste à mettre au compte de cette dernière, ainsi que de Tommy de Haan et Jo Putzeys.

'10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an prochain'

Il ne manque en tout cas pas d'ambition. "Nous ciblons 10 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine", explique Tommy de Haan à Data News. "Et d'ici 2021, nous espérons atteindre 150 collaborateurs", complète Saskia Blommaers. "Ce qui est bien avec Salesforce, c'est que les acquisitions sont bien intégrées à la plate-forme. L'entreprise MuleSoft rachetée par Salesforce nous aidera certainement à effectuer des intégrations. Et la firme Tableau récemment reprise offrira à coup sûr des possibilités", estime Blommaers. 2019 est considéré par les fondateurs de Brightfox comme une année de stabilisation. Dès l'an prochain, d'autres pays seront aussi pris en compte. "L'objectif est certainement de s'internationaliser vers la France ou l'Allemagne par exemple", prétend de Haan.

En tout, Brightfox possède à présent plus de cent clients européens, qui achètent des applications Salesforce pour la vente et les services, dont les services de terrain, les communautés et/ou l'automatisation du marketing. Harvest Digital sert de partenaire fixe en la matière. L'entreprise fusionnée travaillera notamment pour le VDAB, Besix, ERA Belgium, James Hardie, Lampenlicht.nl et Abena. Brightfox collaborera également avec Salesforce.org, la branche des organisations non marchandes. Outre son siège central situé à Kontich et une filiale à Herentals, Brightfox dispose aussi de succursales à Amsterdam et Breda.