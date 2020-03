Le service G Suite de Google a franchi le cap des deux milliards d'utilisateurs. Voilà ce qu'annonce le directeur de G Suite, Javier Soltero. G Suite est un important concurrent des produits Office 365 de Microsoft.

Google G Suite comprend les applications Gmail, Google Documents et stockage dans le nuage. A présent, ce service est utilisé par deux milliards de personnes. Google n'a cependant pas mentionné le nombre de comptes gratuits et payants.

Des chiffres émanent pourtant des entreprises, où la version payante de G Suite serait actuellement utilisée par cinq millions d'entre elles. De son côté, Microsoft Office 365 est exploité dans plus de 200 millions de firmes.

Le géant technologique prépare entre-temps une nouvelle fonction pour la G Suite, reposant sur l'intelligence artificielle. Les utilisateurs devraient ainsi pouvoir importer plus rapidement des phrases dans des courriels ou d'autres documents.

En collaboration avec Dutch IT-channel

