Plus de 40 millions d'Européens ont opté pour le télétravail en 2021. Ils connaissent ainsi un meilleur équilibre entre la vie privée et le monde du travail, mais ils admettent aussi que leurs journées leur semblent souvent plus longues. Ils se sentent également parfois isolés sur le plan social.

L'Europe comptait l'année dernière 41,7 millions de télétravailleurs, soit deux fois plus qu'en 2019. Les restrictions générées par le covid-19 ont fortement modifié la culture en matière de télétravail.

Même s'il y a eu une faible réduction en 2022, les spécialistes s'attendent à ce que la tendance continue de progresser. Toujours plus de technologies sont en effet développées, qui se prêtent au travail à distance. En outre, tant les employés que les employeurs indiquent sans cesse plus souvent qu'ils considèrent le télétravail comme un élément important du travail à effectuer.

Travail hybride

Un nouveau rapport de l'agence européenne Eurofound a déterminé qu'en 2021, deux Européens sur dix travaillaient à domicile. Sans la pandémie du corona, cette proportion n'aurait été atteinte qu'en 2027, selon les auteurs de l'étude.

Les avantages que les télétravailleurs européens citent le plus souvent, sont un meilleur équilibre entre le travail et la vie de famille, ainsi que le sentiment d'une plus grande autonomie et flexibilité. De plus, la plupart d'entre eux sont d'accord sur le fait que le télétravail n'exerce pas un impact négatif sur leur productivité.

Mais le télétravail présente aussi des inconvénients. C'est ainsi que nombre de participants à l'étude ont signalé qu'ils se sentaient isolés et effectuaient assez souvent des heures supplémentaires. Les cadres et les managers ont de leur côté le sentiment que le télétravail rend parfois plus malaisé le soutien ou la motivation de leur personnel.

Les auteurs du rapport concluent que le travail 'hybride' (à savoir la combinaison du télétravail et du travail au bureau) peut du moins partiellement aider à surmonter ces inconvénients.

Le droit à l'indisponibilité

Autre résultat de cette étude: le télétravail a accru l'écart séparant les travailleurs hautement et peu qualifiés. Le télétravail est essentiellement réservé aux personnes ayant bénéficié d'une formation supérieure et occupant des emplois mieux rémunérés et plus stables.

"Les décideurs ont un important rôle à jouer pour garantir des conditions équitables entre ceux/celles qui peuvent télétravailler et les autres qui ne le peuvent pas", selon le rapport.

Le directeur d'Eurofound, Ivailo Kalfin, insiste sur le fait que la nouvelle réalité exige aussi une nouvelle réglementation: "Certains pays dans l'UE ont actualisé leurs règles en matière de télétravail, mais il n'existe pas d'approche universelle qui s'applique à chaque entreprise."

Kalfin trouve notamment important que sur le plan légal, on s'intéresse de près aussi au droit à l'indisponibilité des travailleurs, afin que leur temps libre puisse être vraiment du temps libre.

