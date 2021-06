En rachetant IPLine, l'entreprise belge Destiny accroît encore sa présence en France.

IPLine est un fournisseur de services numériques installé en Rhône-Alpes. L'entreprise se focalise sur l'hébergement et la cyber-sécurité pour les grandes et moyennes entreprises avec, entre autres, une infrastructure 'cloud' hybride, des solutions réseautiques et les communications unifiées. Elle exploite aussi six centres de données en Rhône-Alpes et Ile-de-France.

Suite à ce rachat, les fondateurs d'IPLine, à savoir Thierry Coussy, Willy Chantre et Franck Dunière, deviennent actionnaires du groupe Destiny et membres du comité de direction de Destiny en France. Destiny a effectué son premier rachat français fin 2019 avec OpenIP. Plus tôt cette année, elle a encore repris l'opérateur français Alliantel.

Avec ce tout nouveau rachat, Destiny occupera 450 personnes, dont 180 en France. Cette année, le groupe mise sur un chiffre d'affaires total de 120 millions d'euros, dont quarante pour cent en France.

Ambitions européennes

'Ce rachat représente un nouveau pas en vue de croître encore sur le marché français, d'étendre notre expertise et de devenir un partenaire fiable pour la communication dans le nuage et ce, tant pour les PME que pour les plus grandes entreprises', déclare le co-fondateur et CEO Daan De Wever.

'De plus, l'opération s'inscrit aussi dans notre ambition précédemment soulignée de devenir un acteur de pointe en Europe dans le domaine des solutions de communication dans le nuage sûres, ce qui fait que nous sommes toujours à l'écoute des principaux fournisseurs sur les marchés locaux où nous sommes présents. Nous sommes dès lors ravis de pouvoir unir nos forces et ainsi de nous rapprocher davantage de nos objectifs.'

