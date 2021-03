En rachetant Ulysse Group, le fournisseur télécom dans le nuage Destiny devient à présent aussi grand dans les deux parties du pays. Il possèdera ainsi directement une deuxième filiale en Wallonie.

Ulysse Group existe depuis 1995 et occupe douze personnes. Suite au rachat, tant l'entreprise même que ses actionnaires Gauthier Delfosse, Laurent Druart et Xavier Cluysen rejoignent Destiny. L'entreprise fournit notamment de la téléphonie IP, de l'hébergement, de la maintenance, ainsi que des réseaux internet et privés.

'En reprenant Ulysse Group et ses 350 clients, nous aurons quasiment autant de clients dans les deux parties du pays', déclare Joachim Lauwers, Managing Director Belgium et Chief Product Officer de Destiny.

'Et avec les jolies références d'Ulysse Group, telles Groupe EPC-Familia, Les Editions Dupuis, Murprotec, Delitraiteur, gvotreauto.be et plusieurs instances publiques, nous serons également actifs dans un segment supérieur du marché. De plus, nous renforcerons ainsi aussi la gamme de services des deux acteurs. Nous pourrons par exemple proposer aux clients d'Ulysse Group une solution 'one-stop-shop' complète dans le nuage.'

Précédemment déjà, Destiny avait racheté Ergatel, Belgium Telecom et Fuzer/Escaux dans le sud du pays. Ulysse Group possède son siège à Mons. Ce dernier restera en place et deviendra, après Wavre, la deuxième filiale wallonne de l'entreprise. Grâce à ce rachat, Destiny aura aussi accès aux réseaux câblé et à fibre optique de VOO.

