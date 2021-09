En rachetant la firme danoise ipvision, le fournisseur UCaaS belge renforce sa position en Europe du Nord.

ipvision est spécialisée dans la communication professionnelle et les solutions collaboratives. La firme représente ainsi un parfait complément des activités de Destiny. ipvision est dirigée par Kenneth Andreasen et bénéficiera suite au rachat d'un meilleur accès à la technologie et à la connaissance du groupe.

'Nous nous réjouissons d'accueillir ipvision dans la famille Destiny. Il est évident que cela va renforcer notre position sur le marché danois en particulier et dans le Nord de l'Europe en général. De plus, nous acquérons de la sorte une firme jouissant d'une grande expérience et de compétences dans le domaine des solutions de communication et collaboratives professionnelles pour entreprises, plus précisément dans le segment des PME. ipvision complète parfaitement le Destiny Group, ce qui nous permettra de renforce notre position de fournisseur UCaaS innovant, orienté client et numéro un du marché en Europe', affirme le CEO Daan De Wever.

Europe du Nord

Pour Destiny, il s'agit là du troisième rachat en Europe du Nord en peu de temps. L'entreprise est depuis quelques années déjà occupée à effectuer des rachats, plus précisément depuis l'arrivée d'un nouvel investisseur en 2019. Au début de l'été, elle avait encore absorbé les firmes suédoises Telepo et Soluno. La première citée dispose de sa propre plate-forme, qui est utilisée dès à présent par le nouveau transfert ipvision.

Un chiffre d'affaires avoisinant les 200 millions d'euros

Ces rachats exercent également un impact sur le chiffre d'affaires du groupe. L'année dernière, il s'établissait à quelque 90 millions d'euro. Avec les rachats en Suède, l'entreprise tablait pour cette année sur un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros. Mais avec l'arrivée d'ipvision, Destiny vise quasiment les 200 millions d'euros.

ipvision est spécialisée dans la communication professionnelle et les solutions collaboratives. La firme représente ainsi un parfait complément des activités de Destiny. ipvision est dirigée par Kenneth Andreasen et bénéficiera suite au rachat d'un meilleur accès à la technologie et à la connaissance du groupe.'Nous nous réjouissons d'accueillir ipvision dans la famille Destiny. Il est évident que cela va renforcer notre position sur le marché danois en particulier et dans le Nord de l'Europe en général. De plus, nous acquérons de la sorte une firme jouissant d'une grande expérience et de compétences dans le domaine des solutions de communication et collaboratives professionnelles pour entreprises, plus précisément dans le segment des PME. ipvision complète parfaitement le Destiny Group, ce qui nous permettra de renforce notre position de fournisseur UCaaS innovant, orienté client et numéro un du marché en Europe', affirme le CEO Daan De Wever.Pour Destiny, il s'agit là du troisième rachat en Europe du Nord en peu de temps. L'entreprise est depuis quelques années déjà occupée à effectuer des rachats, plus précisément depuis l'arrivée d'un nouvel investisseur en 2019. Au début de l'été, elle avait encore absorbé les firmes suédoises Telepo et Soluno. La première citée dispose de sa propre plate-forme, qui est utilisée dès à présent par le nouveau transfert ipvision.Ces rachats exercent également un impact sur le chiffre d'affaires du groupe. L'année dernière, il s'établissait à quelque 90 millions d'euro. Avec les rachats en Suède, l'entreprise tablait pour cette année sur un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros. Mais avec l'arrivée d'ipvision, Destiny vise quasiment les 200 millions d'euros.