Le fournisseur télécom professionnel Destiny rachète l'entreprise anversoise Stuart, un acteur belge donnant le ton dans les domaines de l'infrastructure 'cloud' et de l'hébergement géré.

Après une série de rachats à l'étranger plus tôt cette année, ce qui a permis à Destiny de devenir le plus important fournisseur UcaaS en Europe, l'entreprise ajoute aujourd'hui Stuart à ce groupe. En reprenant Stuart, Destiny entend renforcer sa gamme pour les clients existants et nouveaux, mais aussi acquérir les compétences nécessaires en vue de poursuivre le développement de sa gamme d'infrastructures dans le nuage sur le plan européen.

Base de PME plus vaste

'Avec la plate-forme évolutive de Stuart, nous pourrons encore mieux desservir nos clients', déclare Joachim Lauwers, managing director de Destiny Belgique. 'Et grâce à la solide clientèle de Stuart, incluant notamment CM, Essent, AS Adventure, GIMV et Impact Interim, nous aurons accès à une base de PME plus vaste en Belgique.'

Pour les plus de cinquante clients de Stuart, cette transaction signifie qu'ils pourront accéder à la gamme des solutions de communication dans le nuage de Destiny, alors que 'le service, la stabilité et l'évolutivité de la plate-forme d'hébergement géré de Stuart resteront garantis'.

Accélérer l'activité

Pepijn Palmans, le CEO de Stuart: 'Ce rachat nous permet de faire partie d'un puissant groupe européen se focalisant sur la poursuite d'une croissance basée sur l'innovation. Cela cadre parfaitement avec notre ambition. Tout comme les clients qui nous font déjà confiance, nous observons que les clients de Destiny élargissent leur focus des tâches d'exploitation à la croissance et à l'accélération de leur activité.'

L'équipe complète de Stuart, y compris le CEO Pepijn Palmans, sera intégrée au groupe Destiny. Au sein de l'équipe Engineering du CTO Samuel De Wever, Palmans aura la charge de développer une norme pour l'infrastructure dans le nuage au sein du groupe.

