L'entreprise belge Destiny, fournisseur de solutions de communications dans le nuage, a lancé une nouvelle offre 'Fiber-to-the-Business' parmi ses solutions existantes. Cette offre devrait permettre aux PME clientes d'accéder aux connexions à fibre optique.

La gamme 'fibre' sera disponible dans les solutions Smatfit et Integra existantes et aura comme but de permettre aux PME clientes d'avoir accès à une connexion à fibre optique rapide via le réseau Destiny. Destiny est un fournisseur de communications indépendant du réseau, qui utilise le réseau d'acteurs locaux, dont Proximus et Eurofiber. Les clients de la fibre enregistreront donc un transfert souple de leurs services de communication via les deux réseaux, là où ce sera nécessaire.

L'objectif de la nouvelle offre est de proposer aux PME une plus grande bande passante et plus de stabilité avec, notamment, des vitesses de chargement oscillant entre 30 Mbps et 1 Gbps. "Avec la gamme Fiber-to-the-Business dans nos deux packs télécoms dans le nuage, nous offrirons au segment intermédiaire du marché une connexion internet ultrarapide, ultra-fiable et constante, c'est-à-dire sans interruptions, capable de répondre aux exigences des outils numériques d'aujourd'hui et de demain", déclare Tim Schmit, Manager Product Marketing & Presales chez Destiny, dans un communique de presse.