Twitter rend sa fonctionnalité Circle accessible à tous. Vous pourrez donc envoyer des tweets qui ne pourront être lus que par les personnes que vous aurez vous-même choisies.

Circles se trouve depuis quelque temps déjà dans une phase d'essai pour un nombre d'utilisateurs limité, mais est désormais disponible pour tout un chacun. La fonctionnalité permet de publier un tweet qui n'est pas disponible pour tout le monde, mais pour un certain nombre de comptes choisis par l'utilisateur lui-même.

Comment ça marche?

Lorsque vous rédigez un tweet, vous pouvez sélectionner 'choisir l'audience' en haut et y opter pour 'Tout le monde' ou 'Twitter Circle'. A ce qu'on sache, vous ne pouvez actuellement créer qu'un seul 'Circle' et donc pas de groupes distincts pour les amis proches, les contacts professionnels ou d'autres groupes.

© PVL

Vous pouvez ajouter jusqu'à 150 personnes. Twitter suggère elle-même des comptes, en général de gens qui se suivent mutuellement et qui ont de temps à autres des interactions.

© PVL

Ce qui est important à savoir, c'est que les réactions des membres de votre 'circle' ou vos propres réponses à celles-ci ne sont visibles que par votre cercle. Une conversation peut donc s'engager, mais qui reste partiellement en cercle fermé.

Twitter n'a pas elle-même inventé cette fonctionnalité. Google+ notamment fonctionnait déjà avec une configuration similaire, où le réseau social permettait d'utiliser certains messages postés pour des groupes sélectionnés. Facebook offre elle aussi cette possibilité depuis des années déjà.

Pour Twitter, la fonctionnalité semble nettement plus utile du fait que le média est par définition très public, ce qui signifie que tout le monde n'est pas prêt à poster des choses ou qu'il y a déjà des réactions (indésirables) de personnes extérieures, des gens que vous ne suivez pas ou qui ne vous suivent pas. Précédemment déjà, Twitter avait introduit le possibilité de désactiver les réactions à des tweets ou d'autoriser uniquement celles des personnes que vous choisissez ou mentionnez vous-même.

Circles se trouve depuis quelque temps déjà dans une phase d'essai pour un nombre d'utilisateurs limité, mais est désormais disponible pour tout un chacun. La fonctionnalité permet de publier un tweet qui n'est pas disponible pour tout le monde, mais pour un certain nombre de comptes choisis par l'utilisateur lui-même.Lorsque vous rédigez un tweet, vous pouvez sélectionner 'choisir l'audience' en haut et y opter pour 'Tout le monde' ou 'Twitter Circle'. A ce qu'on sache, vous ne pouvez actuellement créer qu'un seul 'Circle' et donc pas de groupes distincts pour les amis proches, les contacts professionnels ou d'autres groupes.Vous pouvez ajouter jusqu'à 150 personnes. Twitter suggère elle-même des comptes, en général de gens qui se suivent mutuellement et qui ont de temps à autres des interactions.Ce qui est important à savoir, c'est que les réactions des membres de votre 'circle' ou vos propres réponses à celles-ci ne sont visibles que par votre cercle. Une conversation peut donc s'engager, mais qui reste partiellement en cercle fermé.Twitter n'a pas elle-même inventé cette fonctionnalité. Google+ notamment fonctionnait déjà avec une configuration similaire, où le réseau social permettait d'utiliser certains messages postés pour des groupes sélectionnés. Facebook offre elle aussi cette possibilité depuis des années déjà.Pour Twitter, la fonctionnalité semble nettement plus utile du fait que le média est par définition très public, ce qui signifie que tout le monde n'est pas prêt à poster des choses ou qu'il y a déjà des réactions (indésirables) de personnes extérieures, des gens que vous ne suivez pas ou qui ne vous suivent pas. Précédemment déjà, Twitter avait introduit le possibilité de désactiver les réactions à des tweets ou d'autoriser uniquement celles des personnes que vous choisissez ou mentionnez vous-même.