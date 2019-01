Des voitures autonomes attaquées en Arizona

Des pneus ont été dégonflés, des voitures ont été poussées hors de la route et bombardées de pierres, alors que les personnes à bord ont été menacées par des gens armés. D'autres ont tenté de sortir des voitures de leur quartier, selon le journal The New York Times.

En mars, une femme a perdu la vie dans la banlieue de Phoenix. En traversant la rue, elle s'est fait renverser par une voiture autonome d'Uber. Un homme était si en colère après avoir été informé de l'accident qu'il fonça frontalement sur une voiture autonome. Les systèmes équipant celle-ci se rendirent compte de la collision imminente et activèrent les freins. Le même homme roula en suite devant des voitures autonomes en freinant brusquement. Au New York Times, il déclara que son fils de 10 ans avait échappé de peu à une voiture autonome, alors qu'il jouait dehors. ''Les constructeurs affirment avoir besoin de ce genre d'expériences dans le monde réel, mais je ne veux pas être la victime de leurs bavures'', a-t-il ajouté.

Selon le New York Times, Waymo ne veut faire aucun commentaire de crainte d'une mauvaise publicité et du tumulte que cela pourrait générer.