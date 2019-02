Des utilisateurs de Reddit s'insurgent après l'investissement d'une entreprise chinoise

Reddit n'est pas accessible en Chine, car le site est bloqué par la censure d'Etat, ce qu'on appelle le Grand Firewall. Les services utilisés par les Chinois sont bridés. C'est ainsi que les utilisateurs du service de clavardage (chat) WeChat de Tencent ne peuvent rien écrire sur Winnie l'Ourson, parce que ce serait là le terme codé désignant le président Xi Jinping.

Voilà pourquoi des utilisateurs de Reddit ont ces derniers jours posté de nombreuses photos de Winnie. L'une de ces photos a même reçu plus de 200.000 votes positifs. Ils ont aussi partagé des images des protestations sur la Place Tian'anmen de Pékin en 1989.

Reddit a été fondé en 2005 par les étudiants Steve Huffman et Alexis Ohanian. Un an plus tard à peine, ils ont revendu le site à l'éditeur Condé Nast. Reddit possède quelque 330 millions d'utilisateurs. Ceux-ci peuvent y placer des liens, histoires et illustrations, auxquels les autres peuvent réagir. Plus un message est populaire, plus il gagne de places dans le flux. Voilà pourquoi Reddit se qualifie lui-même ''de première page d'internet''.

La valeur de l'entreprise de média social est actuellement estimée à quelque 2,7 milliards de dollars. Elle pourrait même atteindre les 3 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros) au terme d'une nouvelle phase de financement, qui serait dirigée par Tencent. Reddit n'est du reste pas la première firme technologique dans laquelle Tencent investit. Précédemment en effet, elle avait injecté de l'argent dans Spotify, Epic Games et Snapchat entre autres.