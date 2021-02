Des usines de fabrication de puces électroniques ont été contraintes de fermer cette semaine au Texas (sud des Etats-Unis) en raison de la vague de froid dans cet État alors même que l'industrie des semi-conducteurs est affectée par une pénurie mondiale.

NXP Semiconductors N.V., un important fournisseur pour les constructeurs automobiles et les fabricants de téléphones portables, a dit avoir suspendu l'activité de ses deux sites d'Austin, la capitale du Texas. L'entreprise explique avoir été obligée de prendre cette décision après la suspension du service par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel.

Des températures glaciales et de fortes tempêtes de neige ont mis à mal le réseau de distribution énergétique du Texas, des millions d'habitants se retrouvant sans courant pendant parfois plus de 48 heures. "Nous surveillons attentivement la situation et reprendrons l'activité dans nos usines d'Austin dès que possible", a indiqué David Reed, responsable des opérations de NXP.

Le groupe allemand Infineon a également dû interrompre le fonctionnement de son usine dans la capitale texane après avoir été informé de coupures par le principal fournisseur électrique de la région d'Austin. "Cela nous a donné quelques heures pour nous préparer à l'interruption. Nous avons pu mettre l'usine à l'abri et protéger nos employés et notre inventaire de stocks", a précisé l'entreprise dans un communiqué.

"Nous avons immédiatement mis sur pied un groupe de travail, qui surveille de manière continue la situation et prend des mesures d'atténuation", a ajouté Infineon. Selon plusieurs médias américains, le groupe sud-coréen Samsung a été confronté à une situation similaire et a dû fermer son usine d'Austin.

Les fermetures de sites de fabrication de semi-conducteurs au Texas tombent au moment où une pénurie touche les semi-conducteurs, affectant particulièrement les constructeurs automobiles. Elles pourraient par conséquent exacerber cette crise qui a contraint de nombreux groupes automobiles dont General Motors (GM) et Ford à fermer temporairement des usines aux Etats-Unis avec un impact important pour leurs finances dans les mois à venir.

La semaine dernière, l'administration Biden a assuré qu'elle envisageait d'intervenir pour remédier à cette crise. Le président Joe Biden doit notamment s'exprimer au sujet du fonctionnement des chaînes d'approvisionnement des biens essentiels.

