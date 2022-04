Un petit groupe de touristes de l'espace a arrimé sa capsule à la station spatiale internationale ISS. Il s'agit là du premier vol entièrement commercial vers l'ISS.

L'Axiom Space Mission 1 emmenée par le vaisseau spatial Dragon Endeavour a été lancée au départ de la base spatiale américaine de Cap Canaveral. La capsule s'est arrimée avec un léger retard dû à un problème vidéo.

'Des dizaines de millions d'euros'

A bord, on trouve l'astronaute de métier Mike Lopez-Alegria et trois passagers. L'un d'eux et l'homme d'affaires israélo-néerlandais Eytan Stibbe (64 ans). D'après les rumeurs, il aurait versé à la firme aéronautique Axiom Space quelques dizaines de millions d'euros pour ce voyage dans l'espace. L'équipage reviendra sur Terre dans un peu plus d'une semaine.

