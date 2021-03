Quelques tentatives de phishing passant par de fausses convocations pour la vaccination ont été repérées ce vendredi matin en Wallonie, indiquent les autorités régionales qui appellent à la prudence.

Des faits similaires ont également été repérés en Flandre, sans qu'on n'en connaisse l'ampleur. "On analyse évidemment la situation en profondeur", assure le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Hormis les courriers papiers, les seuls canaux officiels d?invitation à la vaccination en Wallonie proviennent de l?adresse cov19-vaccin@doclr.be et du sms de 8811, rappelle-t-il. Aucune donnée bancaire et financière ne sont par ailleurs réclamées dans ces convocations.

En cas de mail ou de sms suspects, les autorités invitent les personnes concernées à transférer ces messages à l?adresse mail suspect@safeonweb.be.

